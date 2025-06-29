У народі хрещених часто називають по-різному. На Буковині, наприклад, нерідко використовуються такі назви, як нанашко (хрещений батько) та нанашка (хрещена мати), розповідає LifeStyle24 з посиланням на Буковинський центр культури й мистецтва.

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Кого називають фінами в Україні

А от похресників на Буковині називають фін, фіїн, або філин – залежно від діалектних особливостей. Водночас похресниць кличуть – фіна, фіїнка або філинка.

Цікаво, що подібна традиція має ще й дохристиянське коріння. Як зазначає дослідник Георгій Кожолянко, раніше в Україні хрещених батьків називали божатами, що буквально означало "той, хто побожився", тобто взяв на себе відповідальність за долю дитини. Батьки малюка називали хрещених кумами, а діти відносно божатів були боженами.

Кого називають фінами в Україні 2025 / Фото Freepik

Втім, хто саме може стати хрещеним батьком чи матір'ю, у різних регіонах вирішують по-своєму. Зокрема, у Новоселицькому районі намагаються не запрошувати бездітну жінку для хрещення дівчинки, щоб не передати їй нещасливу долю. Натомість на Путильщині все навпаки – саме таку дівчину частіше кличуть до обряду, керуючись народною мудрістю: "Як не маєш своїх дітей – віддай свою любов чужим". Для жінки, яка не зазнала радості материнства, це гарний шанс духовно очиститися.

До того ж до вибору кумів люди ставляться з великою обережністю. Так, не рекомендується запрошувати розпусну чи брехливу жінку, особливо до хрещення дівчинки. А от щодо кількості хрещених існує символічна традиція. На Буковині заведено брати в духовні батьки чотири пари осіб, бо хрест має стільки ж кінців.

Про те, кого ще не можна брати у хрещені батьки – читайте далі в нашому матеріалі.