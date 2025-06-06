Кому категорически запрещено нести гроб с телом умершего

В народе существует немало ритуалов и обрядов, которые связаны со смертью. Наши предки уделяли особое внимание поверьям, касающимся похорон.

Так, многие считают, что не каждому разрешено касаться гроба, потому что существует высокий риск навлечь на себя чужую боль и даже беду. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Кому нельзя нести гроб

По народным приметам, категорически запрещено нести гроб родителям умершего. Считается, что они не должны держать в руках своего умершего ребенка, ведь это, может привести к еще худшим трагедиям. Так, родители рискуют привлечь тяжелые болезни или навлечь смерть на другого близкого человека.

К тому же жене или мужу покойника тоже не стоит этим заниматься. В древности верили, что несоблюдение этого обычая может привести к ссорам с близкими и одиночеству. Более того, в доме, где жила пара, тогда якобы надолго поселится негативная энергия потери.

В то же время нести гроб нельзя близким родственникам умершего. Ведь тогда боль от потери только усилится. В некоторых селах верят, что это даже может помешать душе покойника обрести покой.

В современном мире все больше людей игнорирует подобные приметы. Однако некоторые не желают искушать судьбу, поэтому придерживается этих поверий.

Кому нельзя нести гроб / Фото Freepik

Что говорят в церкви

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк заверил, что люди в селах до сих пор не позволяют родным участвовать в этом процессе. По словам отца, верующие не должны верить в такой предрассудок.

Родственники и близкие могут спокойно нести гроб с телом покойника, потому что этого не запрещает церковь.

При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.