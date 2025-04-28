Принадлежали известным монархам: 10 благородных королевских имен для мальчиков и девочек

На протяжении веков некоторые имена сохраняют свое величие. Сегодня большинство из вариантов до сих пор остается популярным среди украинцев.

LifeStyle24 собрал мужские и женские имена с королевскими корнями, которые не потеряли своей актуальности и сейчас. Они ассоциируются с благородством и целеустремленностью.

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Подборка имен с королевским происхождением

Ольга

Это древнескандинавское имя, что означает "святая" или "освященная". Его обладательницей была великая княгиня Ольга, одна из самых выдающихся правительниц Киевской Руси.

Владимир

Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "тот, кто владеет миром". Оно принадлежало князю Владимиру Великому, который окрестил Русь.

Ярослав

Это древнеславянское имя, которое переводится как "ярый славой". Так звали киевского князя Ярослава Мудрого, во времена правления которого Русь была крупнейшей страной Европы и достигла наибольшего расцвета.

Анна

Известной представительницей этого имени была дочь Ярослава Мудрого, которая стала королевой Франции, женой Генриха I. Имя Анна имеет древнееврейские корни и означает "милосердная".

Елизавета

Это имя считается достаточно распространенным в Украине и принадлежало многим европейским королевам, в частности Елизавете II, правительнице Великобритании. Оно имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "обет Богу".

Королевские имена / Фото Freepik

Даниил

Это имя принадлежало Даниилу Романовичу, первому королю Киевской Руси. Оно имеет также древнееврейские корни и означает "Бог мой судья".

Мария

Имя Мария можно назвать одним из самых распространенных в Украине. Его обладательницами были европейские королевы, например, Мария Текская, правительница Великобритании и Ирландии и бабушка королевы Елизаветы II. Такое имя имеет древнееврейское происхождение и означает "любимая" или "госпожа".

Роман

Это имя носил отец короля Даниила Галицкого и великий князь киевский Роман Мстиславич. По одной из версий оно имеет латинское происхождение и переводится как "римлянин".

София

Древнегреческое имя София переводится как "мудрость". Оно принадлежало многим европейским правительницам, в частности испанской королеве Софии Греческой и Ганноверской. Что интересно, этим именем назван известный Софийский собор в Киеве.

Александр

Греческое имя Александр трактуется как "защитник". Среди его владельцев было много европейских монархов, в частности Александр I, король Греции.

Напомним, ранее мы рассказывали об именах, которые выбирают для своих детей украинские знаменитости.