Украинские фамилии несут в себе глубокий смысл и указывают на происхождение, профессию и черты характера человека. Особенно интересны короткие родовые имена, которые состоят из всего 3-4 букв.

О самых коротких фамилиях в Украине – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Какие украинские фамилии считаются самыми короткими в Украине?

Наши предки нередко давали особые фамилии людям, которые прибывали издалека. Такие жители получали родовые имена по названию их земли или народа, откуда они пришли. Так, появились фамилии: Лях, Тур, Серб, Чех и Грек. Что интересно, они сначала были прозвищами, которые впоследствии превратились в родовые имена.

В то же время некоторые фамилии указывали на особую внешность человека. К таким родовым именам относятся: Ухо, Зуб, Нос, Чуб и Глух.

Короткие фамилии также могли свидетельствовать о социальном статусе предков. В частности, родовое имя Коц, вероятно, принадлежало сапожникам, а Дяк – представителям духовенства.

К тому же некоторые фамилии в древности образовывали от глаголов повелительного наклонения: Най, Нех, Нехай. К этой категории также можно отнести тюркскую по происхождению фамилию Гюль, что означает "цвести" или "роза".

Самые популярные фамилии в Украине / Фото Freepik

Кстати, недавно наша редакция рассказывала об украинских фамилиях, которые в древности носили романтики. Такие родовые имена могли многое рассказать о чувствах и внутреннем мире своих владельцев.