Завтра – Лазарева суббота 2025: что можно делать в этот день

Уже завтра, 12 апреля, верующие будут праздновать Лазареву субботу. Ее ежегодно отмечают за 8 дней до Воскресения Христова.

Что можно делать в Лазареву Субботу и какая история этого дня – рассказывает LifeStyle24.

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Лазарева Суббота 2025: история праздника

По Священному Писанию, Лазарь жил в селе Вифания, что возле Иерусалима, вместе со своей семьей. Мужчина был другом Иисуса Христа, поэтому Он часто наведывался в дом. Однажды Лазарь сильно заболел, а через некоторое время умер. Когда об этом узнал Иисус, то прошло уже четыре дня с момента смерти мужчины. Спаситель расстроился из-за потери друга, но впоследствии нашел место его захоронения. Тогда Христос прочитал молитву и сказал: "Лазарь! Иди прочь". И именно тогда святой воскрес и вышел из могилы. Многие люди стали свидетелями этого события, поэтому сразу же уверовали в Бога.

Согласно Библии, Лазарь прожил еще 30 лет, но из-за гонений перебрался на Кипр. Там он проповедовал христианскую веру среди народа.

Что можно делать в Лазареву субботу 2025 / Фото Freepik

Что можно делать в Лазареву субботу 2025 года

В этот день верующим стоит пойти в церковь и посетить богослужение. Христианам следует помолиться за своих родных и близких, особенно за тех, кто болеет или находится в сложных жизненных обстоятельствах. Считается, что молитва в Лазареву субботу имеет особую силу, поэтому поможет людям скорее выздороветь. Также в храме можно освятить ивовые ветви и подготовиться к Вербному воскресенью.

Кроме этого, в этот день пост немного ослабляется, поэтому верующим можно съесть рыбную икру. В то же время разрешается выпить немного вина по случаю праздника.

К тому же в Лазареву субботу следует заняться благотворительностью. Так, стоит делать только добрые дела и не забывать поддерживать нуждающихся.