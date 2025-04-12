Что категорически нельзя делать в субботу перед Вербным воскресеньем: главные запреты

В этом году 12 апреля верующие отмечают Вербную или Лазареву субботу. В этот день христиане вспоминают чудо воскресения Иисусом Христом праведного Лазаря.

Кроме этого, в субботу перед Вербным воскресеньем действуют определенные запреты, которых стоит придерживаться, чтобы не навлечь проблемы и неудачи. Что нельзя делать в этот день – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в субботу перед Вербным воскресеньем

В этот день не следует пользоваться ножницами, ножами или другими острыми предметами, чтобы не привлечь конфликты и не лишиться удачи. Также важно быть позитивно настроенным и не думать о плохом. В субботу перед Вербным воскресеньем верующим нельзя сквернословить и желать зла, ведь все сказанное повлияет на следующие 365 дней. Кроме этого, в народе верили, что в этот день не стоит отказывать в помощи нуждающимся, потому что существовал риск притянуть беды в семью.

Также христианам не рекомендуется занимать или брать деньги в долг, чтобы не привлечь материальные трудности. В то же время в Лазареву субботу не следует стричь волосы или ногти, потому что тогда сократите себе продолжительность жизни.

Традиции Лазаревой субботы 2025

В Лазареву субботу верующие традиционно посещают богослужения, где вспоминают, как Иисус Христос вернул к жизни своего друга, праведного Лазаря. Нередко в церковь христиане также приносят ивовые веточки, чтобы освятить их накануне Вербного воскресенья.

В то же время наши предки верили, что молитва в Лазареву субботу имеет особую силу. Поэтому верующие молятся об исцелении от болезней и укреплении здоровья родных и близких.