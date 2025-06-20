Совсем скоро наступит летнее солнцестояние 2025: традиции самого длинного дня в году

Уже совсем скоро произойдет довольно важное астрономическое событие – День летнего солнцестояния. Это время, когда в Северном полушарии Земли наступает самая короткая ночь в году.

Дата летнего солнцестояния – переменная. Преимущественно она приходится на 20 или 21 июня. Когда именно состоится летнее солнцестояние – рассказывает LifeStyle24.

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День летнего солнцестояния 2025

Каждый год в июне наступает особый астрономический момент – День летнего солнцестояния. Это явление происходит тогда, когда Солнце достигает самой высокой точки на небосклоне, а угол наклона Земли к светилу становится максимально прямым для Северного полушария. В 2025 году этот день приходится на 21 июня в 05:41 по киевскому времени.

Именно в этот момент люди станут свидетелями самого длинного светового дня и самой короткой ночи в году. Что интересно, продолжительность 21 июня может достигать почти 17 часов.

Обычно летнее солнцестояние символизирует начало астрономического лета. В этот день наши предки рано вставали, чтобы увидеть рассвет. В народе верили, что так можно было навлечь достаток и благополучие в семью.

День летнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik

Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда в Украине будет праздник Ивана Купала в 2025 году.

Традиции Дня летнего солнцестояния

По поверьям, людям стоило прекратить любую работу на поле или огороде в День летнего солнцестояния. Вместо этого предки начинали заниматься очищением своего тела водой с лекарственными травами.

В то же время молодые девушки умывались росой, потому что хотели сохранить красоту и молодость. К тому же в древности было принято проводить этот день на природе в семейном кругу. Считалось, что это поможет привлечь счастье и здоровье в семью.