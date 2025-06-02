Не пропустите – 3 знака зодиака, которым в июне стоит проявить свои чувства

В июне слова будут иметь особую силу. Если что-то чувствуете, то настало идеальное время, чтобы это сказать.

Рак, Весы и Рыбы, это месяц, когда ваши чувства должны найти голос, пишет LifeStyle24.

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Рак

Раки часто скрывают настоящие чувства, потому что боятся быть отвергнутыми или неуслышанными. Однако в июне их сердце захочет говорить. Возможно, такая откровенность изменит ход событий в отношениях. Кто-то ждет ваших слов больше, чем думаете.

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Весы

Пришло время перестать сглаживать углы и наконец сказать, что на самом деле чувствуете. Если в отношениях что-то не так – не держите это в себе. А если кто-то нравится, то действуйте. Именно с вашего слова может разгореться новый роман.

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Рыбы

Сердце Рыб способно на большую любовь, но они об этом молчат. В июне будет шанс открыть свои эмоции и получить в ответ то же самое. Даже короткое слово или милый жест могут растопить лед.

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Не стоит забывать и о том, что кто-то сможет встретить вторую половинку на отдыхе. Астрологи дали подсказки.