Рак, Терези та Риби, це місяць, коли ваші почуття мають знайти голос, пише LifeStyle24.

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Рак

Раки часто приховують справжні почуття, бо бояться бути відкинутими чи непочутими. Однак у червні їхнє серце захоче говорити. Можливо, така відвертість змінить хід подій у стосунках. Хтось чекає на ваші слова більше, ніж думаєте.

Гороскоп для Раків

Терези

Настав час перестати згладжувати кути й нарешті сказати, що насправді відчуваєте. Якщо у стосунках щось не так – не тримайте це у собі. А якщо хтось подобається, то дійте. Саме з вашого слова може розгорітись новий роман.

Гороскоп для Терезів

Риби

Серце Риб здатне на велике кохання, але вони про це мовчать. У червні буде шанс відкрити свої емоції й отримати у відповідь те саме. Навіть коротке слово чи милий жест можуть розтопити лід.

Гороскоп для Риб

Не варто забувати й про те, що хтось зможе зустріти другу половинку на відпочинку. Астрологи дали підказки.