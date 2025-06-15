Кого из знаков зодиака постоянно тянет друг к другу

Некоторые знаки зодиака имеют магнитную связь: они могут ссориться, быть противоположностями по характеру, но все равно снова и снова подсознательно тянутся друг к другу. В таких парах всегда есть внутреннее влечение.

Скорпион и Близнецы, Лев и Водолей, Рак и Рыбы, вы можете ссориться, отдаляться, расходиться, но снова и снова возвращаетесь друг к другу, пишет LifeStyle24.

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Скорпион и Близнецы

Скорпионы – глубокие и закрытые, а Близнецы – легкие, разговорчивые и непредсказуемые. Но именно эти противоположности их притягивают. Близнецы не могут разгадать партнера, а Скорпионы не могут отпустить того, кто заставляет их смеяться.

Лев и Водолей

Лев нуждается во внимании, а Водолей – свободы. Но они оба сильные, яркие и немножко сумасшедшие. Львы видят в таком партнере вызов, а Водолеи – огонь, который не даст замерзнуть. Такие союзы может бросать в крайности, но влечение между ними всегда присутствует.

Знаки зодиака, которые не могут друг без друга / Фото Pexels

Рак и Рыбы

Этих двух не надо учить любить – они умеют интуитивно чувствовать друг друга. Оба – водные знаки, чувствительные и мечтательные. Они создают совместные союзы, потому что ищут не идеальность – а эмоциональную безопасность, душевную близость и нежность.

Некоторые знаки зодиака находятся в постоянном ощущении тревожности. Они волнуются даже за малейшие мелочи.