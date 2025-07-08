2 знака зодиака, которые этим летом будут переживать мучительный разрыв

Этим летом звезды прогнозируют сложные любовные трансформации для двух знаков зодиака. Разрыв – это не всегда конец, однако это мучительный и изнурительный период.

Телец и Дева, иногда именно из-за потерь удается вырастать внутренне. Разрыв – это не крах, а глубокое очищение перед новым началом, пишет LifeStyle24.

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Телец

Лето – это время, когда Тельцы хотят легкости, флирта и движения. Если отношения стали тесными или рутинными – вспыхнет конфликт. Возможно, именно этот знак зодиака инициирует разрыв, но это не сделает его менее болезненным. Тельцы не слишком любят драмы, однако именно в этот раз эмоции будут слишком сильными, чтобы их скрыть. Астрологи рекомендуют не бежать сразу в новые знакомства, чтобы "перекрыть" боль. Лето изменит этот знак зодиака, а с осени начнется новая глава.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Очень часто Девы держат боль в себе, но этим летом старые обиды взорвутся с новой силой. Напряженные отношения, которые давно держались на "честном слове", могут разорваться окончательно. А причин для этого будет достаточно: чрезмерная ревность, недоверие и накопленное молчание. Астрологи напоминают, что прожить боль – не убежать от нее. Да и в отчаяние падать не стоит, потому что осенью Дев ждут по-настоящему счастливые отношения.

Гороскоп для Дев

Отпуск летом – обязателен для всех. Однако некоторые знаки зодиака нуждаются в нем как в глотке свежего воздуха.