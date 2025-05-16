3 знака зодиака, которые до конца мая захотят завершить отношения

К концу мая многие люди начнут задумываться над честностью в отношениях, потребности в личном пространстве и начале чего-то нового. Некоторые знаки зодиака осознают, что рядом с ними не те люди, с которыми хотят идти дальше по жизни.

Близнецы, Стрелец и Водолей, расставание – это не всегда о боли, а иногда это о честности с собой, пишет Lifestyle24.

К теме Слишком больно, чтобы снова довериться: 2 знака зодиака, которые никогда не простят измену

Близнецы

Очень часто у этого знака зодиака усиливается внутренний конфликт между желанием свободы и потребностью в стабильности. Совсем скоро Близнецы почувствуют, что текущие отношения их сдерживают или больше не вдохновляют. Вероятно, принятие решения о разрыве будет быстрым.

Гороскоп для Близнецов

Стрелец

В мае Стрельцы почувствуют, что им стало тесно в отношениях, которые кажутся рутинными или слишком ограничительными. Это месяц, когда они будут стремиться к свободе действий, путешествиям и развитию. Скорее всего этот знак зодиака выберет одиночество вместо поиска компромисса.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

В конце последнего весеннего месяца Водолеи придут к выводу, что эмоциональная дистанция с партнером стала слишком большой. Вероятно, они выйдут из отношений тихо и без всяких драм.

Гороскоп для Водолеев

Для кого-то май будет богат на большое количество важных событий. Этот марафон начнется со дня на день.