Кто из знаков зодиака имеет шанс встретить любовь в Китайский Новый год

Сегодня, 29 января, в Китае отмечают Новый год. Он продлится до 16 февраля 2026 года. Этот период поможет кому-то встретить вторую половинку.

По китайскому календарю, каждый год имеет свое тотемное животное. Символом 2024-го был Зеленый Деревянный Дракон. В то же время 2025 год пройдет под эгидой Зеленой Деревянной Змеи. Этот знак зодиака символизирует гибкость, интуицию и способность к адаптации. Поэтому, Крыса, Лошадь и Собака оказались в списке тех, кто потенциально может наладить личную жизнь уже в ближайшее время, пишет LifeStyle24.

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Крыса

2025 год придаст Крысам харизматичности, привлекательности и уверенности в шагах навстречу любви. Год Деревянной Змеи будет способствовать новым знакомствам, особое внимание следует обращать на профессиональную среду. Будьте уверены, что звезды на вашей стороне и помогут найти вторую половинку.

Гороскоп для Крыс / Фото Freepik

Лошадь

Этот знак зодиака получит настолько высокий уровень поддержки от звезд, что любовь не будет иметь ни одного шанса спрятаться. В новом году стоит повысить уровень уверенности, следует развить лучшие коммуникативные навыки, а также создавать возможности для романтических свиданий.

Гороскоп для Лошадей / Фото Freepik

Собака

В год Деревянной Змеи Собаки могут рассчитывать на неожиданные и приятные встречи. Одинокие представители этого знака зодиака могут найти партнера в необычных обстоятельствах, а те, кто уже имеет вторую половинку, выведут отношения на новый уровень ответственности.

Гороскоп для Собак / Фото Freepik