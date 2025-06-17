Любовный гороскоп: 3 знака зодиака, которые встретят любовь в отпуске

Этим летом любовь будет бурлить не только в воздухе, но и в билетах на самолет и новых маршрутах. Для некоторых отпуск станет больше, чем просто смена локации – он может подарить встречу, которая изменит все.

Телец, Рак и Весы, очень часто именно спонтанность и легкость открывают двери к настоящим чувствам, пишет LifeStyle24.

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Телец

Этим летом Тельцы легко будут заводить новые знакомства, и среди них может оказаться та/тот единственная/единственный. Астрологи говорят, что новое увлечение может начаться с дружбы или со случайного разговора в дороге. Если на отпуск запланированы фестивали, туры или какая-то социальная активность – шансы на любовь удваиваются. Иногда за легким флиртом может скрываться глубокое чувство.

Гороскоп для Тельцов

Рак

Отпуск активизирует потребность Раков в приключениях и новых впечатлениях, а также откроет двери к романтике. Где-то между морем, закатом и вечерними прогулками может появиться человек, который очарует с первого взгляда. Особенно благоприятными будут знакомства за границей или в нетипичной для Раков среде.

Гороскоп для Раков

Весы

Этим летом Весы настроены особенно романтично. Астрологи подсказывают, что природа и новые города создадут идеальные условия для любви с первого взгляда. В отпуске этот знак зодиака расслабится, станет более открытым к эмоциям – и именно тогда Вселенная подкинет судьбоносную встречу. Лето создано для того, чтобы влюбляться.

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