Телец и Стрелец, новая неделя улыбается именно вам. Доверьтесь этой энергии, и именно она приведет к счастью, пишет LifeStyle24.

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Телец

Все, что долгое время Тельцы не могли сдвинуть с мертвого места, наконец получит свой толчок. Будет возможность получить финансовую приятность, профессиональный прорыв или спокойствие, которого долго ждали. Астрологи говорят, что это еще и удачный период для покупок, встреч и творчества. Не стоит обесценивать мелочи – именно они сделают эту неделю по-настоящему особенной.

Гороскоп для Тельцов

Стрелец

Этот знак зодиака может рассчитывать на неожиданное путешествие, порцию вдохновения, знакомство или новость, которая вдохновит на новые свершения. Стрельцы почувствуют, что "все идет так, как надо". Астрологи не рекомендуют отказываться от импровизации, ведь все лучшее происходит случайно.

Гороскоп для Стрельцов

У некоторых знаков зодиака есть особенность – стареть быстрее других. Однако здесь не всегда речь идет о внешнем виде.