Время любви: любовный гороскоп на март для всех знаков зодиака
Весна – время обновления, страсти и неожиданных романтических поворотов. Март станет тем периодом, когда многие знаки зодиака получат шанс на новые знакомства, примирение или укрепление отношений.
- 1Овен (21 марта– 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля– 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая– 21 июня)
- 4Рак (22 июня– 22 июля)
- 5Лев (23 июля– 22 августа)
- 6Дева (23 августа– 23 сентября)
- 7Весы (24 сентября– 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября– 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября– 21 декабря)
- 10Козорог (22 декабря– 20 января)
- 11Водолей (21 января– 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля– 20 марта)
В первый весенний месяц нужно слушать свое сердце, но и не забывать о рациональности. Дайте шанс новым знакомствам и не бойтесь проявлять свои чувства, пишет Lifestyle24.
Не упустите Март на носу: узнайте, что звезды готовят для вашего знака зодиака
Любовный гороскоп на март для всех знаков зодиака
Овен (21 марта– 20 апреля)
Любовный гороскоп для Овнов на март
Март – это месяц Овнов. Этот знак зодиака сможет найти гармонию в отношениях, а вот одинокие представители могут встретить кого-то особенного во второй половине месяца. Астрологи рекомендуют не спешить с решениями, чтобы не испугать потенциального партнера.
Телец (21 апреля– 20 мая)
Любовный гороскоп для Тельцов на март
Весной Тельцы будут желать стабильности и тепла. Этот месяц подарит шанс на примирение или укрепление отношений. Одиноким представителям следует быть внимательными к людям из прошлого, возможно, кому-то следует дать второй шанс.
Близнецы (21 мая– 21 июня)
Любовный гороскоп для Близнецов на март
Флирт и новые знакомства – лозунг первого весеннего месяца. Одинокие Близнецы окажутся в центре внимания, однако с выбором спешить не следует. В паре же могут возникнуть недоразумения, но все решится тогда, когда услышите своего партнера.
Рак (22 июня– 22 июля)
Любовный гороскоп для Раков на март
Март станет выдающимся месяцем в любовных вопросах. Если давно хотели поговорить о чувствах, то время пришло. Одинокий знак зодиака должен быть открыт к новым знакомствам.
Лев (23 июля– 22 августа)
Любовный гороскоп для Львов на март
Львы привлекут к себе много внимания, однако есть риск упустить шанс на настоящую любовь среди потока флирта.
Дева (23 августа– 23 сентября)
Любовный гороскоп для Дев на март
У Дев март будет спокоен в романтической сфере. Если же до сих пор нет второй половинки, то в этом месяце будет шанс ее встретить через друзей или работу.
Весы (24 сентября– 23 октября)
Любовный гороскоп для Весов на март
Романтика уже давно витает в воздухе. Весам стоит больше времени уделять партнеру, а вот одиноким представителям следует обратить внимание на знакомства во время путешествий и культурных мероприятий.
Скорпион (24 октября– 22 ноября)
Любовный гороскоп для Скорпионов на март
Март будет полон страсти, однако следует избегать интриг и тайн. В отношениях будьте честны, чтобы не потерять доверие.
Стрелец (23 ноября– 21 декабря)
Любовный гороскоп для Стрельцов на март
Если вы уже долгое время находитесь в отношениях, то следует восстановить романтику. Придумайте что-нибудь такое, что вернет страсть в отношения.
Козорог (22 декабря– 20 января)
Любовный гороскоп для Козерогов на март
В марте Козероги сосредоточат внимание на работе, однако прогноз рекомендует сделать приоритет во внимание любимому человеку. Одиноким представителям следует чаще выходить в люди, ведь судьбоносное знакомство может произойти в самый неожиданный момент.
Водолей (21 января– 20 февраля)
Любовный гороскоп для Водолеев на март
В марте Водолеи будут желать свободы, но одновременно будут хотеть любви. Астрологи рекомендуют попытаться найти баланс и не бояться открывать свое сердце.
Рыбы (21 февраля– 20 марта)
Любовный гороскоп для рыб на март
Март может подарить Рыбам судьбоносную встречу. С партнером возможны романтические вечера, путешествия или даже признание.