Звезды выбрали 2 знака зодиака, которые уже в день ретроградного Меркурия пойдут на свидание
- Статья обсуждает, как ретроградный Меркурий повлияет на два знака зодиака в контексте романтических отношений.
- Особенность материала заключается в том, что, несмотря на астрологическую нестабильность, этот период может стать неожиданно благоприятным для начала новых или восстановления старых романтических отношений.
Для некоторых период ретроградного Меркурия будет идеальным временем, чтобы дать второй шанс любви или начать что-то новое. Свидание, в первый день такой фазы – 18 июля 2025 года, будет импульсивным, но перспективным.
Лев и Рыбы, первый день ретроградного Меркурия – не время для страхов, а новый шанс на любовь. Астрологическая путаница иногда приводит к лучшим моментам в жизни, главное – не терять связь с собой и не спешить с выводами, пишет LifeStyle24.
К слову Весам надо сдержать негативные эмоции: гороскоп на 18 июля
Лев
Этот знак не может терпеть эмоциональной паузы, а ретроградный Меркурий только обострит желание романтики. Уже в первый день ретроградной фазы Львы могут согласиться на свидание, даже если раньше сомневались. Астрологи говорят, что это может быть знакомство из прошлого, которое неожиданно приобретет новый смысл. Совет: будьте осторожны с ожиданиями, ведь не все сразу станет сказкой.
Гороскоп для Львов
Рыбы
Именно в первый день ретроградного Меркурия Рыбы могут "почувствовать", что пришло время действовать, и решатся пойти на свидание, хоть раньше и сомневались. Однако астрологи напоминают важный момент: не стоит идеализировать партнера с первых минут – лучше оставить немного пространства для реальности.
Гороскоп для Рыб
Ну и счастье ретроградный Меркурий также принесет. Звезды назвали эти знаки.