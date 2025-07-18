Звезды выбрали 2 знака зодиака, которые уже в день ретроградного Меркурия пойдут на свидание

Для некоторых период ретроградного Меркурия будет идеальным временем, чтобы дать второй шанс любви или начать что-то новое. Свидание, в первый день такой фазы – 18 июля 2025 года, будет импульсивным, но перспективным.

Лев и Рыбы, первый день ретроградного Меркурия – не время для страхов, а новый шанс на любовь. Астрологическая путаница иногда приводит к лучшим моментам в жизни, главное – не терять связь с собой и не спешить с выводами, пишет LifeStyle24.

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Лев

Этот знак не может терпеть эмоциональной паузы, а ретроградный Меркурий только обострит желание романтики. Уже в первый день ретроградной фазы Львы могут согласиться на свидание, даже если раньше сомневались. Астрологи говорят, что это может быть знакомство из прошлого, которое неожиданно приобретет новый смысл. Совет: будьте осторожны с ожиданиями, ведь не все сразу станет сказкой.

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Рыбы

Именно в первый день ретроградного Меркурия Рыбы могут "почувствовать", что пришло время действовать, и решатся пойти на свидание, хоть раньше и сомневались. Однако астрологи напоминают важный момент: не стоит идеализировать партнера с первых минут – лучше оставить немного пространства для реальности.

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Ну и счастье ретроградный Меркурий также принесет. Звезды назвали эти знаки.