Когда в Украине начнется Масленица в 2025 году: имеет ли этот праздник российские корни

Уже скоро начнется один из самых колоритных украинских праздников Масленица. В течение недели украинцы будут готовить блины, собираться семьями и устраивать яркие празднования.

Что интересно, этот праздник символизирует прощание с зимой и подготовку к Великому посту. Когда начнется Масленица в 2025 году и имеет ли она российские корни – рассказывает 24 Канал.

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Когда стартует Масленица в 2025 году

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим даты большинства религиозных праздников изменились. С тех пор они сместились на 13 дней назад. Масленица не имеет фиксированной даты, ведь зависит от дня празднования Пасхи и начала Великого поста. В 2025 году Воскресение Господне приходится на 20 апреля. В то же время Великий пост, который длится в течение 48 дней до праздника Пасхи, стартует 3 марта и завершается 19 апреля.

Поэтому Масленица начнется 24 февраля. Праздник завершится накануне Пасхального поста, а именно 2 марта.

Масленица 2025 / Фото Freepik

Имеет ли Масленица русские корни

Это древний славянский праздник, который имеет общее происхождение для многих народов, в частности украинцев, белорусов и россиян. Однако нельзя утверждать, что Масленица имеет именно русские корни, ведь традиции этого празднования достигают дохристианских времен Киевской Руси, когда наши предки чествовали приход весны и пробуждение природы.

В Украине Масленица, которую также называют Колодий или Бабский праздник, издавна отмечалась с особыми обычаями, отличающимися от российских. Так, предки традиционно устраивали разнообразные развлечения с колодой, в частности "осуждение колодкой". Незамужним привязывали колодку к ноге, которая постоянно напоминала другим о том, что этот человек до сих пор не создал семью.

После колониальной политики Российской империи и Советского Союза многие украинские традиции пытались уничтожить или же представить их как часть "общей культуры". Подобное произошло и с Масленицей, но в современном мире украинцы возрождают собственные аутентичные обычаи и гордятся ими.