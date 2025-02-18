Що цікаво, це свято символізує прощання із зимою та підготовку до Великого посту. Коли почнеться Масниця у 2025 році та чи має вона російське коріння – розповідає 24 Канал.

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Коли стартує Масниця у 2025 році

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим дати більшості релігійних свят змінилися. Відтоді вони змістилися на 13 днів назад. Масниця немає фіксованої дати, адже залежить від дня святкування Великодня та початку Великого посту. У 2025 році Воскресіння Господнє припадає на 20 квітня. Водночас Великий піст, який триває протягом 48 днів до свята Великодня, стартує 3 березня і завершується 19 квітня.

Тому Масниця розпочнеться 24 лютого. Свято завершиться напередодні Великоднього посту, а саме 2 березня.

Масниця 2025 / Фото Freepik

Чи має Масниця російське коріння

Це давнє слов'янське свято, яке має спільне походження для багатьох народів, зокрема українців, білорусів і росіян. Однак не можна стверджувати, що Масниця має саме російське коріння, адже традиції цього святкування сягають дохристиянських часів Київської Русі, коли наші предки вшановували прихід весни та пробудження природи.

В Україні Масниця, яку також називають Колодій або Бабське свято, здавна відзначалася з особливими звичаями, що відрізняються від російських. Так, пращури традиційно влаштовували різноманітні розваги з колодою, зокрема "засудження колодкою". Неодруженим прив'язували колодку до ноги, яка постійно нагадувала іншим про те, що ця людина ще досі не створила сім'ю.

Після колоніальної політики Російської імперії та Радянського Союзу багато українських традицій намагалися знищити або ж представити їх як частину "спільної культури". Подібне сталося і з Масницею, але у сучасному світі українці відроджують власні автентичні звичаї та пишаються ними.