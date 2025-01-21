Протягом цього часу віряни не лише обмежують себе у їжі, але й духовно очищаються за допомогою молитви. Коли починається Великий піст у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Коли почнеться Великий піст у 2025 році

Великий піст завжди починається за сім тижнів до Воскресіння Господнього, а саме в понеділок, а закінчується у суботу. Віряни постять 48 днів. Тому цей піст вважається найдовшим і найсуворішим у році. Протягом цього періоду людям забороняється вживати продукти тваринного походження, веселитися та розважатися. Втім, християнам дозволяється молитися, ходити до храму та вести спокійний спосіб життя.

Великий піст щороку припадає на різні дати, адже залежить від дня святкування Великодня. Воскресіння Христове цьогоріч відзначатимуть 20 квітня. Водночас Великий піст стартує 3 березня, а завершиться 19 квітня.

Великий піст 2025 / Фото Freepik

Кому можна не постити

Деяким категоріям людей піст може сильно нашкодити, тому їм дозволено послабити обмеження в їжі або взагалі їх не дотримуватися. Так, дітям до 14 років дозволяється утриматися від Великого посту, адже вони потребують збалансованого харчування для росту й розвитку. Крім цього, літні люди, вагітні жінки й матері, які годують грудьми, також можуть не дотримуватися обмежень в їжі. До того ж тим, хто виконує важку фізичну роботу, теж не варто постити. Це також стосується і важкохворих людей, які потребують лікування та спеціального раціону.