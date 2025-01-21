В течение этого времени верующие не только ограничивают себя в еде, но и духовно очищаются с помощью молитвы. Когда начинается Великий пост в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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Когда начнется Великий пост в 2025 году

Великий пост всегда начинается за семь недель до Воскресения Господня, а именно в понедельник, а заканчивается в субботу. Верующие постятся 48 дней. Поэтому этот пост считается самым длинным и самым строгим в году. В течение этого периода людям запрещается употреблять продукты животного происхождения, веселиться и развлекаться. Впрочем, христианам разрешается молиться, ходить в храм и вести спокойный образ жизни.

Великий пост ежегодно приходится на разные даты, ведь зависит от дня празднования Пасхи. Воскресение Христово в этом году будут отмечать 20 апреля. В то же время Великий пост стартует 3 марта, а завершится 19 апреля.

Великий пост 2025 / Фото Freepik

Кому можно не поститься

Некоторым категориям людей пост может сильно навредить, поэтому им разрешено ослабить ограничения в еде или вообще их не соблюдать. Так, детям до 14 лет разрешается воздержаться от Великого поста, ведь они нуждаются в сбалансированном питании для роста и развития. Кроме этого, пожилые люди, беременные женщины и матери, которые кормят грудью, также могут не придерживаться ограничений в еде. К тому же тем, кто выполняет тяжелую физическую работу, тоже не стоит поститься. Это также касается и тяжелобольных людей, которые нуждаются в лечении и специальном рационе.