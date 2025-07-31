В пятницу, 1 августа, в Украине будут отмечать Медовый Спас. Этот праздник имеет еще другое название Маковея.

В этот день принято идти в церковь и нести корзины для освящения. Туда обычно кладут мед, мак, воду, цветы, травы, соль и корень хрена. В то же время на Маковея верующие молятся в храмах и просят у Господа исцеления от болезней и защиты от беды, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила красивые поздравления с Медовым Спасом в картинках и открытках. Сохраняйте их себе заранее, чтобы позже не тратить на это время. Отправьте эти поздравительные открытки родным, друзьям, знакомым, коллегам и близким, которым хотите поднять настроение на Маковея. Пожелайте им всего наилучшего в этот светлый праздник.

Как поздравить с Медовым Спасом 2025: картинки и открытки

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

Выбирайте праздничные картинки из нашей подборки и отправьте их родным. Подарите им положительные эмоции на Медовый Спас. С праздником!