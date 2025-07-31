У цей день заведено йти до церкви та нести кошики для освячення. Туди зазвичай кладуть мед, мак, воду, квіти, трави, сіль та корінь хрону. Водночас на Маковія віряни моляться в храмах та просять у Господа зцілення від хвороб та захисту від біди, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала красиві привітання з Медовим Спасом у картинках і листівках. Зберігайте їх собі заздалегідь, щоб пізніше не витрачати на це час. Надішліть ці вітальні листівки рідним, друзям, знайомим, колегам та близьким, яким хочете підняти настрій на Маковія. Побажайте їм усього найкращого у це світле свято.

Як привітати з Медовим Спасом 2025?: картинки й листівки

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

Обирайте святкові картинки з нашої добірки та надішліть їх найріднішим. Подаруйте їм позитивні емоції на Медовий Спас. Зі святом!