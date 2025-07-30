С Международным днем дружбы 2025: трогательные поздравления в картинках и словах
- Международный день дружбы отмечается 30 июля, установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году.
- LifeStyle24 подготовил поздравления в картинках, прозе и стихах для этого праздника.
30 июля во всем мире отмечают Международный день дружбы. Этот праздник установила Генеральная Ассамблея ООН в 2011 году.
Главная цель Международного дня дружбы – напомнить о ценности дружеских отношений, поддержку и взаимопонимание, которые мы находим в друзьях. По случаю праздника LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим близким людям.
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Как поздравить с Международным днем дружбы 2025?: картинки, проза и стихи
Вітаю з Днем дружби!
Разом жити нам веселіше.
Знай, хоч в радість, хоч в біду
Я тебе не підведу!
Лише добра тобі бажаю,
Щастя, радості й любові,
Ніколи не знати печалі.
Краще все буде з тобою!
***
У цей день хочу друзів привітати,
Подарувати вам теплі слова.
Не можу без вас себе уявити,
Дружба наша істинно міцна!
Я хочу, щоб були ви здорові,
Щастя просто било через край,
Щоб небо було волошковим,
Цілий рік в душі – квітучий май!
Щоб наша дружба не закінчувалася,
Їй перешкоди були не страшні,
Щоб в серці назавжди залишилися
Наші сподівання і кращі мрії!
***
Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю дружить с добрыми людьми, которые всегда тебя поддержат и поймут. Желаю, чтобы эта дружба была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не грозили сколом или трещиной в теплых и искренних дружеских отношениях.
***
Дружба – это одна из самых важных вещей в нашей жизни! Спасибо вам, дорогие друзья, за годы дружбы! Мы понимаем друг друга с полуслова, нам вечно весело, но мы всегда готовы разделить вместе печали! Спасибо вам за все, мои дорогие сердцу люди! Пусть наша дружба только крепнет из года в год!
Кстати, 30 июля также отмечают День свекра. Наша редакция подготовила теплые поздравления с этим семейным праздником.
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З Днем дружби хочу привітати!
Це свято для всіх нас,
Щоб дружбу світлу прославити,
Ту, що лікує у важкий час.
Вам бажаю друзів берегти,
Ніколи їх не зраджувати,
Допомагати, любити та вірити,
Любити та розуміти!
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З Днем дружби тебе вітаю,
Адже дружба найцінніша валюта.
Цінніше за багатства і злата.
Дорожче алмазів і шуби.
Бути другом буває не просто,
Хоча і дуже приємно.
Завжди є сто тем і питань,
Веселі свята, презенти.
Бажаю тобі я сьогодні
Усмішок й радості, щастя.
Більше друзів й здоров'я,
Щоб з ними частіше зустрічатись!
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Поздравляю с Днем дружбы! Пусть в твоей жизни всегда будут рядом люди, с которыми можно делиться радостью, поддержкой и незабываемыми моментами. Пусть эта дружба будет как солнце, освещающее путь и приносящее тепло в любую погоду!
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Поздравляю с замечательным праздником – Днем дружбы! Пусть каждый день приносит тебе новые возможности для радости и веселых совместных мгновений. Желаю, чтобы дружба всегда была источником вдохновения, силы и тепла в твоей жизни!