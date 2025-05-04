С Международным днем пожарных 2025: красивые поздравления в прозе, картинках и стихах
- 4 мая отмечают Международный день пожарных, основан после трагедии 1998 года в Австралии, в которой погибли пятеро пожарных.
- Редакция подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах.
4 мая в мире отмечают Международный день пожарных. Этот профессиональный праздник чествует специалистов, которые не боятся бороться с огнем и спасать жизни людей.
Международный день пожарных решили ввести после трагедии, которая произошла в 1998 году в Австралии. Тогда произошел лесной пожар, который пытались потушить специалисты. Однако в результате изменения направления ветра пламя перекинулось на пятерых пожарных, которые погибли из-за поражения огнем, рассказывает LifeStyle24.
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По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте теплые пожелания своим родным и друзьям пожарным и поблагодарите их за важную работу.
Поздравления с Международным днем пожарных 2025: картинки, проза и стихи
Поздравляю с профессиональным праздником! В этот день желаю вам успеха, везения и непременно здоровья! Пусть чрезвычайных ситуаций в вашей жизни будет как можно меньше, пусть Господь оберегает вас и ведет праведным путем! С Международным днем пожарных!
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Желаю безопасных и спокойных смен. Надежных товарищей, замечательной амуниции и спецтехники. Будьте внимательными, здоровыми, готовыми к подвигам и всегда в хорошем настроении! С Международным днем пожарных!
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В Международный день пожарных хочу поблагодарить самых отважных людей на этой планете! Настоящие герои проявляют мужество и выдержку каждый день. Я желаю, чтобы самообладание никогда не покидало вас, а удача всегда была на вашей стороне!
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Поздравляю с Международным днем пожарных и искренне желаю никогда не поддаваться растерянности и отчаянию, всегда бороться до конца, с уверенностью и крепкими силами браться за любое новое дело, непременно добиваться желаемых результатов и никогда не забывать о мерах безопасности. Пусть Бог тебя оберегает, пусть ангел помогает справиться с любой бедой.
О других международных и профессиональных праздниках мая 2025 года – узнавайте в нашем материале.
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Ваша праця під силу тільки сміливим.
Лише тим, кому невідомий страх.
Лише найстійкішим і вмілим,
Добро сяє в чиїх очах.
Нехай вас успіх не покидає,
А щастя вас у долі чекає.
Нехай лише душа вогнем палає,
У всьому Ангел допомагає.
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Стихійні лиха, і страшні пожежі
Не знають ані графіку, ні часу!
Пожежник ти, а значить швидко й обережно
В потрібнім місці опиняєшся одразу!
Хвилюються за тебе рідні люди.
Не легко їм вночі спокійно спати!
Та хто ж іще нести, крім тебе, службу буде,
І на сигнал біди завжди реагувати?!
***
Приборкувачу вогню –
Побажання від мене:
На роботі не горіти
І душею, щоб не тліти.
Якщо виття немає сирени –
Міцніше спати під час зміни.
Не ризикувати марно, безперечно,
Там, де занадто пожежонебезпечно.