С Международным днем родного языка 2025: невероятные картинки-поздравления

Сегодня, 21 февраля, весь мир отмечает Международный день родного языка. Этот праздник напоминает о важности сохранения культурного наследия и национальной идентичности.

Его начали на XXX сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Это событие происходило с 26 октября по 17 ноября 1999 года. Главной целью праздника является поддержка языкового разнообразия и защита языков, оказавшихся под угрозой исчезновения.

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В Украине этот день имеет особое значение, ведь украинский язык является неотъемлемой частью нашей истории и борьбы за независимость. Традиционно в учебных заведениях проводятся тематические уроки, флешмобы, конкурсы, диктанты и лекции. В Международный день родного языка люди обращают особое внимание на его развитие и популяризацию среди молодежи.

По случаю праздника 24 Канал подготовила яркие картинки-поздравления. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте родным и близким, которым хотите подарить хорошее настроение в этот важный день.

Поздравления с Международным днем родного языка 2025: картинки и открытки

Поздравления с Международным днем родного языка 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем родного языка 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем родного языка 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем родного языка 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем родного языка 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем родного языка 2025 / Коллаж LifeStyle24 Поздравление с Международным днем родного языка 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомните своим друзьям и знакомым о важности родного языка. С праздником!