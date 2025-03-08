С Международным женским днем 2025: замечательные картинки-поздравления с праздником

8 марта в мире отмечают Международный женский день. Однако его истинное значение часто остается в тени праздничных поздравлений и подарков.

На самом деле эта дата имеет глубокие корни в борьбе женщин за равные права, достойные условия труда и политическое представительство. Праздник 8 марта берет начало с протестов работниц в США и Европе в конце XIX – начале XX века. Впрочем, власть Советского Союза полностью разрушила смысл Международного женского дня. В СССР активно распространялся нарратив о том, что 8 марта – праздник красоты, цветов и комплиментов. Сейчас украинцы отказываются от советских обычаев и все чаще вспоминают о феминистических смыслах Международного женского дня.

Не пропустите Завтра – Международный женский день 2025: картинки-поздравления с 8 марта

Сегодня женщины продолжают отстаивать свои права, в частности в вопросах равной оплаты труда, защиты от насилия и доступа к лидерским позициям. По случаю праздника 24 Канал подготовил искренние картинки-поздравления. Этот день – не только повод для празднования, но и напоминание о важности гендерного равенства в современном обществе.

Поздравления с 8 марта: картинки и открытки

Поздравления с 8 марта / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с 8 марта / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с 8 марта / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с 8 марта / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с 8 марта / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с 8 марта / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с 8 марта / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с 8 марта / Коллаж LifeStyle24

Напомните своим родным о настоящей истории Международного женского дня и поздравьте их с праздником.