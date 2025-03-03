Почему нельзя дарить свечи: запомните это

Свечи можно смело назвать универсальным подарком, ведь они создают уют, имеют приятный аромат и могут служить стильным декором. Однако в народе существует много примет, связанных с этим предметом.

Из-за подобных суеверий некоторые люди отказываются дарить свечи своим друзьям или знакомым. Об этом подробнее – рассказывает 24 Канал.

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Почему нельзя дарить свечи

Во многих странах свечи ассоциируются с чествованием памяти умерших и траурными обрядами. Наши предки старались не дарить этот предмет своим близким, поскольку он якобы символизирует грусть и одиночество. Более того, предки не хотели навлечь скорую смерть для человека, которому планировали сделать подобный сюрприз.

По народным приметам, пламя свечи может забрать благополучие и энергию у своего владельца. В то же время в древности люди старались не принимать такие предметы в подарок от незнакомцев. Дело в том, что никто не может узнать, с какими намерениями кто-то дарит свечи.

В современном мире все меньше людей верят в народные суеверия. Поэтому каждый самостоятельно должен решить, что именно дарить своим близким. Однако если ваши родные придерживаются поверий, то выберите что-то другое для подарка, чтобы не испортить им настроение.

Можно ли дарить свечи / Фото Freepik

Можно ли дарить часы

Люди часто дарят часы на особые события, в частности на день рождения, годовщину или юбилей. В народе верили, что подаренный предмет может привести к ссоре с родным, разрыву отношений со второй половинкой или даже прекращению дружбы. Кроме этого, наши предки старались не дарить часы любимому человеку, потому что не хотели, чтобы его чувства остыли. Более того, наши предки считали, что этот предмет имеет острые стрелки, поэтому может "разрезать" дружбу или вызвать споры между людьми.

Несмотря на народные поверья, многие люди не видят в этом подарке ничего плохого. Так, для кого-то часы означают статус, успех и практичность. Впрочем, если кто-то все же верит в подобные суеверия, то можно легко нейтрализовать их влияние, попросив его получателя заплатить символическую сумму за подарок.