Через подібні забобони деякі люди відмовляються дарувати свічки своїм друзям чи знайомим. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Чому не можна дарувати свічки

У багатьох країнах свічки асоціюються зі вшануванням пам'яті померлих і траурними обрядами. Наші предки намагалися не дарувати цей предмет своїм близьким, оскільки він нібито символізує смуток і самотність. Ба більше, пращури не хотіли накликати швидку смерть для людини, якій планували зробити подібний сюрприз.

За народними прикметами, полум'я свічки може забрати добробут і енергію у свого власника. Водночас у давнину люди намагалися не приймати такі предмети в подарунок від незнайомців. Річ у тім, що ніхто не може дізнатися, з якими намірами хтось дарує свічки.

У сучасному світі все менше людей вірять у народні забобони. Тому кожен самостійно має вирішити, що саме дарувати своїм найближчим. Однак якщо ваші рідні дотримуються повір'їв, то оберіть щось інше для подарунка, щоб не зіпсувати їм настрій.

Чи можна дарувати свічки / Фото Freepik

Чи можна дарувати годинник

Люди часто дарують годинники на особливі події, зокрема на день народження, річницю або ювілей. У народі вірили, що подарований предмет може призвести до сварки з рідним, розриву стосунків з другою половинкою або навіть припинення дружби. Крім цього, наші предки намагалися не дарувати годинник коханій людині, бо не хотіли, щоб її почуття охололи. Ба більше, наші пращури вважали, що цей предмет має гострі стрілки, тому може "розрізати" дружбу або викликати суперечки між людьми.

Попри народні повір'я, багато людей не бачать у цьому подарунку нічого поганого. Так, для когось годинники означають статус, успіх і практичність. Втім, якщо хтось все ж вірить у подібні забобони, то можна легко нейтралізувати їх вплив, попросивши його отримувача заплатити символічну суму за подарунок.