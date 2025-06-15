Можно ли заниматься рукоделием в праздники: ответ священника ПЦУ

Многие верующие занимаются рукоделием, в частности вышивкой или вязанием. Именно поэтому многие христиане интересуются, разрешается ли посвящать время любимому делу в церковные праздники.

Некоторые убеждены, что любой труд в праздничные дни не является допустимым. О том, можно ли заниматься рукоделием в праздники – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Юлиана Тимчука, священника Православной Церкви Украины.

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Можно ли заниматься рукоделием в праздники

Священник Православной Церкви Украины Юлиан Тимчук объяснил, что рукоделие не противоречит христианскому учению. Более того, этот род занятий является спасением от лени, которую святые отцы называли опасным грехом. Впрочем, верующие иногда воспринимают выбор между праздником и ручным трудом как взаимоисключающий. Однако вполне возможно совместить празднование с рукоделием, если не забывать о главном.

Почтит ли человек сначала день памяти святого и пойдет в храм, чтобы помолиться, или останется дома и посвятит все свое свободное время собственному делу? Именно от этого выбора зависит, будет ли поступок греховным,

– отметил священник ПЦУ.

Отец Юлиан отметил, что Бог видит как действия, так и внутренние намерения человека. Поэтому важно ставить духовное выше личного увлечения и пытаться сохранить баланс между трудом и почитанием святых.

В какой день лучше начинать вышивку

По народным приметам, благоприятным днем для начала вышивки считается Новолуние. В этот период закладывается энергетика на предстоящие 30 дней, а все начинания получают дополнительную силу. Наши предки верили, что вышитый оберег, сделанный в Новолуние, будет помогать своему владельцу самосовершенствоваться и достигать новых вершин.

В то же время хорошими днями для вышивания также считаются вторник, четверг и суббота, ведь тогда изделие может принести благополучие и удачу в семью.