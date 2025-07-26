Грех ли убивать мух и насекомых: четкий ответ священника ПЦУ

Летом насекомые мешают жить многим людям. Поэтому в современном обществе поднимается вопрос, является ли грехом убивать мух и комаров, которые особенно надоедают в летний период.

Об этом подробнее рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.

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Грех ли убивать мух и насекомых?

Отец Алексей объяснил, что в мире существуют создания, которые несут угрозу здоровью человека или являются источниками дискомфорта. Именно к таким существам относят мух, комаров и других вредителей.

По словам священника ПЦУ, их уничтожение, особенно в бытовых условиях, не считается плохим, поэтому не требует покаяния.

Грех – это убить человека. Убивать мух – не грех. Если вы убили муху, то даже к исповеди не надо идти. Это вредители, а с ними стоит бороться,

– отметил Алексей Филюк.

Грех ли топить котят?

Некоторые люди проявляют жестокость к животным. В частности, это касается маленьких котят, которые только появились на свет.

Люди несут ответственность за животных, которых приручили. По словам священника Православной церкви Украины, четвероногие друзья хотят жить. Поэтому убийство маленьких котят – грех. Алексей Филюк отметил, что стоит отдать животных кому-то другому, если человек не хочет ими заниматься. Стоит быть милосердными к четвероногим и не забирать у них возможность жить.