Иногда, руководствуясь искренними чувствами и желанием почтить память близкого человека, мы отправляемся на кладбище в день его рождения. Впрочем, мало кто задумывается над тем, что такой поступок может противоречить народным поверьям.

Ведь в Украине верят, что в день рождения умершего лучше оставаться дома и вспоминать его в тишине и молитве. Об этом подробнее – пишет LifeStyle24.

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Почему нельзя ходить на кладбище в день рождения умершего?

Считается, что именно в этот день душа умершего вспоминает свое появление в мире живых и как будто еще раз проживает момент рождения. Она приходит на кладбище, чтобы побыть в одиночестве в тишине. И если в этот момент на кладбище появляются живые люди, то их присутствие может напугать или расстроить душу, находящуюся в уязвимом состоянии.

В связи с этим, наши предки, вместо похода на могилу, в день рождения умершего вспоминали его дома. Так, предки зажигали свечу и молились за упокой души покойника.

В то же время Православная Церковь Украины предостерегает верующих от чрезмерной веры в суеверия. В Библии нет строгого запрета на посещение кладбища в день рождения покойного. Церковь призывает вспоминать умерших не только в определенные дни, а ежедневно.

Можно ли идти на кладбище в день рождения умершего / Фото Freepik

Когда категорически запрещено идти на кладбище?

В понедельник, среду и пятницу лучше не посещать кладбище без необходимости. Считается, что именно в эти дни души покойников не стоит беспокоить, чтобы не навлечь неудачи и проблемы на своих родных.

В то же время не рекомендуется идти на кладбище после захода солнца. Наши предки верили, что с наступлением темноты мир живых стирает границу с миром мертвых, поэтому возникает высокий риск притянуть болезни и смерть из потустороннего мира.

При написании материала были использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.