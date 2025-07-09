Почему христианам категорически нельзя считать купола церкви

Многим людям нравится смотреть на купола церквей и любоваться их красотой. Однако мало кто знает, что в народе не рекомендуют считать их количество.

По народным поверьям, такое действие может навлечь беду или даже лишить человека здоровья. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя считать купола церкви

В древности наши предки особенно остерегались ситуаций, когда кто-то настойчиво просил посчитать купола церкви. Такой поступок позволял проверить искренность веры человека. Так, если кто-то соблазнялся и считал количество куполов, то это указывало на слабую духовную защиту верующего. Также в народе верили, что подобное действие могло привлечь неудачи в семью.

В то же время существует поверье, что тот, кто считает церковные купола, лишает себя здоровья. В некоторых регионах до сих пор уверены, что так можно даже "наградить" болезнью другого человека, особенно если это делается намеренно.

Важно отметить, что Православная Церковь Украины призывает христиан не верить в суеверия. Верующим стоит уважительно относиться к святыням и помнить, что настоящая вера должна основываться на Божьем Слове, а не на народных приметах или магических практиках.

Что в церкви говорят о суевериях

Церковь негативно относится к суевериям. Приметы ограничивают людей в свободе, оказывают на них психологическое давление и противоречат основам христианской веры.

Каждый христианин должен читать Священное Писание и соблюдать Заповеди Божьи. Кроме этого, верующим не следует обращаться к гадалкам и самостоятельно пытаться гадать, ведь это тяжкий грех.