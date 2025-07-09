За народними повір'ями, така дія може накликати біду або навіть позбавити людину здоров'я. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна рахувати куполи церкви

У давнину наші предки особливо остерігались ситуацій, коли хтось наполегливо просив порахувати куполи церкви. Такий вчинок дозволяв перевірити щирість віри людини. Так, якщо хтось спокушався та рахував кількість куполів, то це вказувало на слабкий духовний захист вірянина. Також у народі вірили, що подібна дія могла привабити невдачі у родину.

Водночас існує повір'я, що той, хто рахує церковні куполи, позбавляє себе здоров'я. У деяких регіонах досі впевнені, що так можна навіть "нагородити" хворобою іншу людину, особливо якщо це робиться навмисно.

Важливо зазначити, що Православна Церква України закликає християн не вірити у забобони. Вірянам варто шанобливо ставитися до святинь та пам'ятати, що справжня віра має ґрунтуватися на Божому Слові, а не на народних прикметах чи магічних практиках.

Що у церкві говорять про забобони

Церква негативно ставиться до забобонів. Прикмети обмежують людей у свободі, чинять на них психологічний тиск і суперечать основам християнської віри.

Кожен християнин має читати Святе Письмо та дотримуватися Заповідей Божих. Крім цього, вірянам не слід звертатися до ворожок і самостійно намагатися ворожити, адже це тяжкий гріх.