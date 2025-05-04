Почему нельзя смеяться перед сном: запомните это

Смех всегда считался знаком радости и жизненной силы. Несмотря на это, наши предки предостерегали, что нельзя смеяться перед тем, как ложиться спать.

В древности верили, что смех перед сном может привести к неприятностям на следующий день. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя смеяться перед сном

Для наших предков ночь всегда была особой порой, которая имела мощную силу. Именно в это время оживают духи и нечистые силы. Если человек громко засмеется ночью, то может ненароком привлечь их внимание и навлечь на дом несчастье. В связи с этим, в вечернюю пору хозяева старались заботиться о тишине и спокойствии, чтобы не нарушить духовное равновесие.

Кроме этого, предки верили, что смех перед сном может повлечь не только бытовые неприятности, но и ссоры между людьми в доме. С практической точки зрения это также логично, ведь громкие разговоры или развлечения способны помешать другим членам семьи отдохнуть.

Что интересно, по народным поверьям нельзя смеяться ночью из-за охранника дома – домового. Он любит тишину и порядок, поэтому если кто-то будет вести себя шумно в темное время, то может обидеться и начать вредить. В частности, создавать мелкие проблемы или провоцировать недоразумения между людьми.

Важно помнить, что каждый самостоятельно должен решить, доверять ли подобным суевериям, или нет. Однако смех и эмоциональное возбуждение ночью действительно могут помешать организму перейти в состояние покоя, который необходим для качественного сна.

Почему нельзя смеяться перед сном / Фото Freepik

Можно ли спать напротив зеркала

Каждый хоть раз слышал от родственников, что не стоит спать напротив зеркала, потому что во время сна душа может попасть в потусторонний мир и остаться там навсегда. Наши предки верили, что зеркало способно поглощать как положительную, так и отрицательную энергию, поэтому оно сильно влияет на человека.

В то же время зеркало якобы может принести неудачи в личной жизни и карьере, если его разместить напротив кровати. По словам Алексея Филюка, священника ПЦУ, верующим не стоит верить в подобные суеверия. Впрочем, если же человек очень боязливый, то ему следует убрать зеркало в другое место.