Вещие сны в народе называют особыми, ведь они обычно несут важную информацию. Как понять, что именно такой сон вы увидели – рассказывает LifeStyle24.

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Как отличить обычный сон от вещего

В основном вещие сны всегда яркие и легко запоминаются. После пробуждения человек вспоминает все детали сновидений, в частности лица, фразы, цвета и ощущения. Если обычные сны быстро исчезают из памяти, то вещие могут оставаться в сознании в течение нескольких дней и даже недель.

Кроме этого, следует прислушиваться к собственной интуиции. Ведь после вещего сна человек просыпается с ощущением, что тот был важным, даже если он кажется обыденным или странным. Стоит отметить, что такие сновидения обычно появляются с четверга на пятницу и во время Новолуния. Именно поэтому людям стоит особенно запомнить подсказки судьбы в эти дни.

Также если одинаковый или похожий сон повторяется несколько ночей подряд, это может быть знаком, что подсознание пытается донести важное сообщение.

Вещие сны / Фото Freepik

В какие еще дни сны вещие

В ночь со вторника на среду нередко снятся особые сны. Такие сновидения преимущественно указывают на новые встречи или знакомства.

Что интересно, в древности предки ждали двенадцатые и тринадцатые дни каждого месяца. Дело в том, что эти даты имеют мистическое значение, поэтому такие сны могут быть пророческими. Однако стоит помнить, что не все сновидения способны буквально осуществиться. Впрочем, если внимательно прислушаться к своим ощущениям после них, то можно получить ценные подсказки для будущего.