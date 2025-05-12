Можно ли христианам читать ужасы: ответ священника

Среди верующих есть немало ценителей жанра ужасов в литературе и кино. Кого-то захватывают кровь, убийства и монстры, а кто-то имеет адреналиновую зависимость.

Однако далеко не все знают, можно ли христианам читать ужасы. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Юлиана Тимчука, священника Православной Церкви Украины.

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Можно ли христианам читать ужасы

Священник Православной Церкви Украины отметил, что верующим разрешается читать различную литературу, в частности ужасы. Если христианам нравится этот жанр, то не стоит отказываться от его более глубокого изучения. Однако важно помнить, что эта литература должна нести пользу человеку и не побуждать к греховным поступкам.

Христианам можно читать разную литературу, например, ужасы. Но важно понимать, что это художественная литература и есть много книг, которые мы можем читать,

– отметил Юлиан Тимчук.

В то же время священник ПЦУ добавил, что верующим следует читать ужасы с умом и не слишком фанатично.

Можно ли христианам гадать

В Православной Церкви Украины отмечают, что Бог всегда оставляет верующим свободу выбора и направляет их к лучшему. В то же время расклады карт таро, предсказания и гадания пришли к нам от Дьявола, который стремится контролировать людей и держать их в рабстве. У человека нет предопределенной заранее судьбы, ведь Господь создал всех свободными. Поэтому будущее христианина должно зависеть от его собственных поступков.

Гадание заставляет людей снимать с себя ответственность и перекладывать ее на других. Священники Православной церкви Украины отмечают, что все проблемы можно преодолеть не только собственными силами, а с Божьей помощью.