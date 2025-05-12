Однак далеко не всі знають, чи можна християнам читати жахи. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Юліана Тимчука, священника Православної Церкви України.

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Чи можна християнам читати жахи

Священник Православної Церкви України зазначив, що вірянам дозволяється читати різну літературу, зокрема жахи. Якщо християнам подобається цей жанр, то не варто відмовлятися від його глибшого вивчення. Однак важливо пам'ятати, що ця література має нести користь людині й не спонукати до гріховних вчинків.

Християнам можна читати різну літературу, наприклад, жахи. Але важливо розуміти, що це художня література і є багато книг, які ми можемо читати,

– зауважив Юліан Тимчук.

Водночас священник ПЦУ додав, що вірянам слід читати жахи з розумом та не занадто фанатично.

Чи можна християнам ворожити

У Православній Церкві України зазначають, що Бог завжди залишає вірянам свободу вибору та спрямовує їх до кращого. Водночас розклади карт таро, передбачення та ворожіння прийшли до нас від Диявола, який прагне контролювати людей та тримати їх у рабстві. У людини немає визначеної наперед долі, адже Господь створив усіх вільними. Тому майбутнє християнина має залежати від його власних вчинків.

Ворожіння змушує людей знімати з себе відповідальність та перекладати її на інших. Священники Православної церкви України наголошують, що всі негаразди можна подолати не лише власними силами, а з Божою допомогою.