Эти 4 мужских имени приносят своим владельцам только несчастья

Имя способно повлиять на характер и судьбу своего носителя. Именно поэтому важно выбрать тот вариант, который притянет в жизнь только позитив.

Впрочем, существует перечень мужских имен, которые приносят беды и проблемы. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Подборка мужских имен, которые приносят несчастье

Антон

Это имя имеет латинские корни и трактуется как "тот, кто вступает в бой". В древности оно принадлежало святому Антонию Великому, одному из самых известных христианских отшельников. Наши предки верили, что это имя может принести одиночество или жизненные трудности. Кроме этого, Антоны обычно очень замкнутые, что мешает им наладить отношения с новыми людьми.

Анатолий

Имя Анатолий имеет древнегреческое происхождение и переводится как "восток" или "восход солнца". В древности считали, что его владельцы привлекают только негативные события в свою жизнь. Кроме этого, в современном мире это имя некоторые ассоциирует со скукой.

Мужские имена, которые приносят несчастье / Фото Freepik

Борис

Такое имя имеет старославянские корни и означает "борец". Считается, что владельцы этого имени часто сталкиваются с поражениями и испытаниями. В то же время такие люди могут казаться довольно мрачными и суровыми, на первый взгляд.

Владислав

Это имя имеет несколько версий происхождения: первая – славянское, где означает "тот, кто обладает славой", вторая – от древнегерманского имени Вольдемар, которое трактуется как "властвовать" и "знаменитый". Владельцы этого имени очень ответственные и настойчивые, но иногда могут ставить собственные интересы выше других.

Какие мужские имена имеют самые харизматичные мужчины

Имя Артем имеет несколько версий происхождения: первая – от имени древнегреческой богини жизни и плодородия Артемиды, вторая – от слова artemes, что означает "здоровый" или "сильный". Обладатели этого имени – харизматичные и целеустремленные, поэтому всегда достигают желаемого.

В то же время имя Максим происходит из латинского языка и означает "величайший". Такие мужчины стремятся достигать больших целей и становиться лидерами. Они часто уверены в себе и могут легко сплотить вокруг себя людей.