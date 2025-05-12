Однако существует перечень женских имен, которые способны привлечь только проблемы и проблемы. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Подборка женских имен, которые приносят несчастье

Лолита

По одной из версий, это имя происходит от испанского варианта Долорес, которое означает "печаль и скорбь". Так называют довольно эмоциональных девушек, которые не боятся проявлять себя в любых сферах жизни. Лолиты уверенно идут к своей цели и никогда не отказывают в помощи родным и близким.

Инна

Это имя имеет латинское происхождение и означает "бурный поток". Такие девушки легко адаптируются к новым условиям и могут быстро найти решение любой проблемы. Обладательницы этого имени нередко используют агрессию при общении с людьми. В то же время иногда Инны высказываются слишком резко и жестко, чем пугают свое окружение.

Кира

Такое имя имеет несколько версий происхождения: первая – древнегреческое и означает "госпожа", "власть" или "хозяйка", вторая – от персидского имени Кир, что переводится как "солнце" или "солнечная". Такие женщины всегда уверены в себе, не боятся трудностей и стремятся достигать поставленных целей. Представительницы этого имени могут ставить карьеру выше любви, поэтому рискуют провести жизнь в одиночестве.

Имена, которые приносят несчастье / Фото Freepik

Варвара

Это имя пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "варварка". В древности так называли сильных, мудрых и независимых женщин. Обладательницы этого имени умеют постоять за себя и свои убеждения. Впрочем, Варвары иногда могут казаться слишком замкнутыми в себе и не очень дружественными.

Людмила

Имя Людмила имеет славянское происхождение и означает "милая людям". Это целеустремленные и эмоциональные женщины, которые имеют большой круг общения. Хотя такие девушки и любят работать, они нередко могут лениться и бездельничать. Также Людмилам свойственен перфекционизм, который отравляет им жизнь.

Какие женские имена оберегают своих обладательниц

Имя Иванна считается формой имени Иван, которое имеет древнееврейское происхождение и трактуется как "Бог милостивый". Преимущественно такие девушки сочетают в себе мудрость и уравновешенность. Иванны никогда не откажут в помощи родным и всегда будут поддерживать близких.

В то же время славянское имя Зоряна трактуется как "звезда". Звезды ассоциируются у других со светом и сиянием, которые можно наблюдать на ночном небе. В древности наши предки давали такое имя девочке, когда хотели подчеркнуть ее значимость в обществе.