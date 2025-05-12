Однак існує перелік жіночих імен, які здатні притягнути лише негаразди та проблеми. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Добірка жіночих імен, які приносять нещастя

Лоліта

За однією з версій, це ім'я походить від іспанського варіанту Долорес, яке означає "печаль і скорбота". Так називають доволі емоційних дівчат, які не бояться проявляти себе у будь-яких сферах життя. Лоліти впевнено йдуть до своєї мети та ніколи не відмовляють у допомозі рідним й близьким.

Інна

Це ім'я має латинське походження та означає "бурхливий потік". Такі дівчата легко адаптуються до нових умов та можуть швидко знайти розв'язок будь-якої проблеми. Власниці цього імені нерідко використовують агресію під час спілкування з людьми. Водночас інколи Інни висловлюються занадто різко й жорстко, чим лякають своє оточення.

Кіра

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – давньогрецьке та означає "пані", "влада" або "господиня", друга – від перського імені Кір, що перекладається як "сонце" або "сонячна". Такі жінки завжди впевнені у собі, не бояться труднощів і прагнуть досягати поставлених цілей. Представниці цього імені можуть ставити кар'єру вище за кохання, тому ризикують провести життя на самоті.

Імена, які приносять нещастя / Фото Freepik

Варвара

Це ім'я прийшло до нас з Давньої Греції та трактується як "варварка". У давнину так називали сильних, мудрих та незалежних жінок. Власниці цього імені вміють постояти за себе та свої переконання. Втім, Варвари інколи можуть здаватися занадто замкнутими у собі та не дуже дружніми.

Людмила

Ім'я Людмила має слов'янське походження та означає "мила людям". Це цілеспрямовані та емоційні жінки, які мають велике коло спілкування. Хоч такі дівчата і полюбляють працювати, вони нерідко можуть лінуватися та байдикувати. Також Людмилам властивий перфекціонізм, який отруює їм життя.

Які жіночі імена оберігають своїх власниць

Ім'я Іванна вважається формою імені Іван, яке має давньоєврейське походження та трактується як "Бог милостивий". Переважно такі дівчата поєднують у собі мудрість та врівноваженість. Іванни ніколи не відмовлять у допомозі рідним та завжди підтримуватимуть близьких.

Водночас слов'янське ім'я Зоряна трактується як "зірка". Зоряни асоціюються в інших зі світлом і сяйвом, які можна спостерігати на нічному небі. У давнину наші пращури давали таке ім'я дівчинці, коли хотіли підкреслити її значущість у суспільстві.