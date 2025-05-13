Втім, існує перелік чоловічих імен, які приносять біди й негаразди. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Добірка чоловічих імен, які приносять нещастя

Антон

Це ім'я має латинське коріння та трактується як "той, хто вступає у бій". У давнину воно належало святому Антонію Великому, одному з найвідоміших християнських пустельників. Наші предки вірили, що це ім'я може принести самотність або життєві труднощі. Крім цього, Антони зазвичай дуже замкнуті, що заважає їм налагодити стосунки з новими людьми.

Анатолій

Ім'я Анатолій має давньогрецьке походження та перекладається як "схід" або "схід сонця". У давнину вважали, що його власники приваблюють лише негативні події у своє життя. Крім цього, у сучасному світі це ім'я дехто асоціює з нудьгою.

Чоловічі імена, які приносять нещастя / Фото Freepik

Борис

Таке ім'я має старослов'янське коріння та означає "борець". Вважається, що власники цього імені часто стикаються з поразками та випробуваннями. Водночас такі люди можуть здаватися доволі похмурими та суворими, на перший погляд.

Владислав

Це ім'я має кілька версій походження: перша – слов'янське, де означає "той, хто володіє славою", друга – від давньогерманського імені Вольдемар, яке трактується як "панувати" та "знаменитий". Власники цього імені дуже відповідальні та наполегливі, але інколи можуть ставити власні інтереси вище за інших.

Які чоловічі імена мають найхаризматичніші чоловіки

Ім'я Артем має кілька версій походження: перша – від імені давньогрецької богині життя та родючості Артеміди, друга – від слова artemes, що означає "здоровий" або "сильний". Власники цього імені – харизматичні та цілеспрямовані, тому завжди досягають бажаного.

Водночас ім'я Максим походить з латинської мови та означає "найвеличніший". Такі чоловіки прагнуть досягати великих цілей та ставати лідерами. Вони часто впевнені у собі та можуть легко згуртувати навколо себе людей.