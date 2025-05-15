Вот эти 5 мужских имен приносят счастье: узнайте, есть ли ваше в списке

В древности верили, что правильно подобранное имя способно привлечь здоровье и благополучие. Именно поэтому родители долго думают о том, как назвать новорожденного.

LifeStyle24 рассказывает о мужских именах, которые приносят счастье своим владельцам. Эти варианты могут стать оберегом для ребят на всю жизнь.

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Подборка мужских имен, которые приносят счастье

Кирилл

Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "господин" или "могущественный". Раньше так называли священников и патриархов. Представители этого имени стремятся достичь власти и влияния в обществе. Благодаря таланту и любознательности такие мужчины всегда будут выходить победителями из любой ситуации.

Святослав

Имя Святослав образовано от слов "святой" и "слава". В современном мире так называют целеустремленных и настойчивых мужчин, которые знают как достичь своей цели. Святославы очень коммуникабельны, поэтому имеют большой круг общения и умеют договариваться. Владельцы этого имени любят учиться и узнавать что-то новое.

Ярема

Такое имя происходит от древнееврейского варианта Иеремия, что означает "Господь возвеличить" или "Божья высота". Такие мужчины – очень мудрые и умные, к ним часто обращаются за советом и помощью. Представители этого имени отмечаются стремлением к независимости и свободе, они всегда готовы бороться за справедливость.

Мужские имена, которые приносят счастье / Фото Freepik

Всеволод

Это имя имеет славянское происхождение и трактуется как "тот, кто владеет всем" или "всевластный". В древности так называли спокойных ребят, которые не отказывают в помощи родным или друзьям. Всеволоды не любят рисковать, а каждое свое решение хорошо обдумывают, не спеша.

Лука

Такое имя имеет несколько версий происхождения: первая – из Древней Греции и означает "светлый" или "рожденный на рассвете", а вторая – от имени Лукьян и трактуется как "сын Луки". В современном мире так называют творческих, целеустремленных и заботливых мужчин. Владельцы этого имени отмечаются любознательностью и настойчивостью.

Напомним, ранее мы рассказывали о мужских именах, что приносят своим владельцам только несчастье.