LifeStyle24 розповідає про чоловічі імена, які приносять щастя своїм власникам. Ці варіанти можуть стати оберегом для хлопців на все життя.

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Добірка чоловічих імен, які приносять щастя

Кирило

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "пан" або "могутній". Раніше так називали священників і патріархів. Представники цього імені прагнуть досягти влади та впливу у суспільстві. Завдяки таланту та допитливості такі чоловіки завжди виходитимуть переможцями з будь-якої ситуації.

Святослав

Ім'я Святослав утворене від слів "святий" і "слава". У сучасному світі так називають цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які знають як досягти своєї мети. Святослави дуже комунікабельні, тому мають велике коло спілкування та вміють домовлятися. Власники цього імені полюбляють вчитися та дізнаватися щось нове.

Ярема

Таке ім'я походить від давньоєврейського варіанту Єремія, що означає "Господь звеличить" або "Божа висота". Такі чоловіки – дуже мудрі та розумні, до них часто звертаються за порадою та допомогою. Представники цього імені відзначаються прагненням до незалежності та свободи, вони завжди готові боротися за справедливість.

Чоловічі імена, які приносять щастя / Фото Freepik

Всеволод

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "той, хто володіє всім" або "всевладний". У давнину так називали спокійних хлопців, які не відмовляють у допомозі рідним чи друзям. Всеволоди не полюбляють ризикувати, а кожне своє рішення добре обдумують, не поспішаючи.

Лука

Таке ім'я має кілька версій походження: перша – з Давньої Греції та означає "світлий" або "народжений на світанку", а друга – від імені Лук'ян і трактується як "син Луки". У сучасному світі так називають творчих, цілеспрямованих і дбайливих чоловіків. Власники цього імені відзначаються допитливістю та наполегливістю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чоловічі імена, що приносять своїм власникам лише нещастя.