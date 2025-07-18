Секрет хорошего путешествия: надо ли приседать перед дорогой

Во многих украинских семьях есть обычай приседать перед тем, как отправиться в путь. Кто-то делает это из уважения к традиции, а кто-то – чтобы избежать неприятностей в путешествии.

О том, действительно ли надо приседать перед дорогой – рассказывает LifeStyle24.

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Надо ли приседать перед дорогой?

В древности считали, что короткое приседание перед порогом помогает успокоиться, сосредоточиться и оставить все плохое дома. В таком случае человек, который направлялся в дорогу, якобы останавливал поток негативной энергии, поэтому мог спокойно выйти из дома с чистыми мыслями и светлым настроением.

Кроме этого, наши предки верили, что так можно было задобрить домового, который считал количество всех жителей и мог обидеться, если кто-то ушел без прощания.

Важно отметить, что этот предрассудок не имеет научного или рационального объяснения. Как и многие другие приметы, он основывается на народных представлениях, а не на реальных причинно-следственных связях.

Однако некоторые люди до сих пор придерживаются этого поверья скорее по привычке, чем из-за веры в мистические силы.

Надо ли приседать перед дорогой / Фото Freepik

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