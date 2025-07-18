Про те, чи справді треба присідати перед дорогою – розповідає LifeStyle24.

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Чи треба присідати перед дорогою?

У давнину вважали, що коротке присідання перед порогом допомагає заспокоїтись, зосередитись і залишити все погане вдома. У такому разі людина, яка прямувала в дорогу, нібито зупиняла потік негативної енергії, тому могла спокійно вийти з дому з чистими думками та світлим настроєм.

Крім цього, наші предки вірили, що так можна було задобрити домовика, який рахував кількість всіх мешканців і міг образитися, якщо хтось пішов без прощання.

Важливо зазначити, що цей забобон не має наукового чи раціонального пояснення. Як і багато інших прикмет, він ґрунтується на народних уявленнях, а не на реальних причинно-наслідкових зв'язках.

Однак деякі люди досі дотримуються цього повір'я скоріше за звичкою, ніж через віру в містичні сили.

Чи треба присідати перед дорогою / Фото Freepik

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