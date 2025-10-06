Иван Карпенко-Карый – выдающийся драматург и один из основателей украинского профессионального театра. В своем творчестве художник глубоко поднимал общественные, моральные и национальные вопросы.

Но мало кто знает настоящую фамилию Ивана. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какая настоящая фамилия Ивана Карпенко-Карого?

Псевдоним Иван Карпенко-Карый имеет символическое происхождение. Ведь драматург соединил имя своего отца, Карпа Тобилевича, и фамилию Игната Карого – героя пьесы Тараса Шевченко "Назар Стодоля". Так, Иван будто соединил семейную память с чествованием творчества Великого Кобзаря.

Настоящая фамилия Ивана Карпенко-Карого – Тобилевич. Что интересно, корни этого рода достигает еще XIV века и связано с историей Великого Княжества Литовского. Вероятно, фамилия Тобилевич происходит от слова "тубилец", которое трактуется как "коренной житель определенной земли". К тому же этот термин часто встречается в актах Литовского государства.

Кроме этого, существует версия, что фамилия Тобилевич принадлежит к патронимическим – то есть таких, возникших от имени отца первого носителя. В частности, от варианта Тубила или Тубела, имеющего германское происхождение. Основа "туб" связана с готским dubo и староверхненемецким tubo, что означает "голубь", по данным Международного благородного общества "Сохранение наследия Тобилевичей".

В современном мире насчитывается лишь 49 владельцев фамилии Тобилевич. В основном представители этого родового имени живут в Киевской и Кировоградской областях.

