Обладают особой энергетикой: 7 оригинальных идей, как назвать девочку
- В Украине растет популярность уникальных женских имен, таких как Любава, Ждана, Веселина, Зореслава, Ладомира, Рада и Верхослава.
- Родители выбирают эти имена для дочерей за их значение и благозвучие.
В Украине все чаще можно услышать уникальные женские имена. Ведь родители отдают предпочтение особенным и необычным вариантам для своих детей.
LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут подготовил подборку оригинальных имен, которые подойдут каждой девочке. Этот материал пригодится для будущих родителей дочерей.
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Подборка оригинальных имен для девочки
Любава
Это славянское имя, которое трактуется как "та, что приносит любовь". В современном мире так все чаще называют нежных и отзывчивых девушек, которые часто делают добрые дела. Такие женщины любят помогать другим и давать ценные советы.
Ждана
Это имя имеет славянские корни и означает "ожидаемая". Наши предки так называли только мудрых и терпеливых девушек, которые умели анализировать ситуацию. Такие женщины имеют сильный характер, поэтому готовы бороться за справедливость и защищать других людей.
Веселина
Такое имя имеет славянское происхождение и трактуется как "веселая" или "жизнерадостная". Веселины – общительные и энергичные девушки, которые могут легко найти общий язык с людьми. Эти женщины имеют хорошее чувство юмора и умеют поднять настроение, когда это нужно.
Зореслава
Это имя имеет старославянское происхождение и означает "та, что прославляет звезды". Зореславы стремятся достичь высот в жизни, поэтому будут делать все возможное ради своей мечты. Такие девушки отличаются целеустремленностью и настойчивостью.
Ладомира
Это имя имеет славянские корни и означает "та, что несет гармонию и мир". Такие женщины могут легко объединять людей, поэтому часто становятся хорошими руководителями и лидерами. Обладательницы этого имени ценят красоту вокруг себя, из-за чего стремятся заниматься искусством.
Рада
Это старославянское имя, которое трактуется как "радостная" или "счастливая". Его представительницы не боятся брать на себя ответственность и всегда быстро реагируют на изменения в жизни. Рады обладают хорошей интуицией и эмпатией, поэтому никогда не отказывают в помощи.
Верхослава
Это имя имеет также славянское происхождение и переводится как "та, достигающая вершин". Его обладательницы – сильные и целеустремленные женщины, которые всегда стремятся быть первыми. Они имеют лидерские качества и любят вести за собой команду.
Какие украинские имена невозможно забыть
Выбирая имя для дочери, родители стремятся найти не только красивое, но и особенное. Обычно взрослые обращаются к благозвучным вариантам, которые легко запоминаются другим людям. К украинским женских имен, которые останутся в памяти навсегда, принадлежат: Зоряна, Квитослава, Лада, Лея, Марта и Юстина.