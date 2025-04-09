Писанка и крашанка: в чем разница главных атрибутов Пасхи

Уже совсем скоро украинцы начнутся готовиться к самому светлому празднику в году Пасхе. Традиционно верующие будут украшать яйца и будут нести их в церковь.

Так, в пасхальной корзине оказываются пасхальные яйца и писанки. О разнице между ними – рассказывает LifeStyle24.

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Что такое писанка

Преимущественно писанка – это сырое яйцо, которое разрисовывают несколькими цветами природных красителей и пчелиным воском. Для этого процесса люди обычно используют специальный инструмент, который называется писачок. Что интересно, на яйцах рисуют различные узоры, среди которых могут быть цветы, кресты, волны, звезды или геометрические фигуры, имеющие особое значение. Чаще всего писанки хранят как оберег или украшение, но нередко их дарят родным или знакомым с пожеланиями здоровья, счастья или урожая.

Писанки / Фото Freepik

Что такое крашанка

В отличие от писанки, крашанка – это сваренное яйцо, которое красят одним цветом. Наши предки любили использовать отвары калины, свеклы или луковой шелухи, чтобы получить красивый оттенок скорлупы. Такие яйца чаще всего освящают в пасхальной корзине и затем потребляют вместе с семьей во время праздничного завтрака. По народным поверьям, красить пасхальные яйца стоит в Чистый четверг или в Великую субботу, накануне Пасхи.

Пасхальные яйца / Фото Freepik

В какие цвета покрасить пасхальные яйца

В древности наши предки любили красить яйца на Пасху, поэтому серьезно относились к этому процессу. Нередко люди выбирали определенные цвета, чтобы передать особые пожелания своим друзьям или знакомым.

Красный – символизирует любовь и победу жизни над смертью.

Зеленый – означает природу, что просыпается, и новую жизнь, которая рождается.

Желтый – символизирует свет, тепло и достаток.

Синий – цвет неба и молитвы, поэтому означает духовность и спокойствие.

Коричневый – ассоциируется с землей, которая дает щедрый урожай.

Белый – олицетворяет начало жизни и чистоту.

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