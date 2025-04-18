Важный список: какие продукты обязательно должны быть в пасхальной корзине
- Пасхальная корзина традиционно содержит кулич, яйца, хрен, мясо, молочные продукты, и соль.
- Запрещено освящать алкогольные напитки (кроме кагора), табачные изделия, кровянку и материальные ценности.
Когда на Пасху в храмах звучит торжественное "Христос Воскрес!", тысячи украинских семей приносят в церковь праздничные корзины. Так, верующие не только их освящают, но и чтят духовные традиции.
Все продукты, которые лежат в пасхальной корзине, имеют глубокий символизм. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
Смотрите также Об этом надо знать: почему нельзя ложиться спать в пасхальную ночь
Что должно быть в пасхальной корзине
Преимущественно набор продуктов, которые кладут в праздничную корзину, не меняется уже много лет. Ее традиционно застилают вышитым полотенцем и украшают зеленью и цветами. Во время освящения в корзину также принято класть церковную свечу. По древним украинским обычаям на Пасху святят такие продукты:
- Паска. Она олицетворяет тело Иисуса Христа, который принес себя в жертву ради народа и впоследствии воскрес. Это блюдо традиционно выпекают в Чистый четверг или Великую субботу, произнося молитвы и соблюдая тишину.
- Яйца. Они символизируют начало новой жизни. В Чистый четверг хозяйки красят яйца и разрисовывают писанки, украшая их разнообразными узорами, имеющие собственные смыслы.
- Хрен. Этот продукт напоминает верующим, что путь к воскресению пролегает через испытания, но только сильный духом получит новую жизнь. В другом толковании – это символ глубоких корней веры.
- Мясо. Оно символизирует жертвенность. После длительного поста в корзину кладут мясные блюда, в частности домашнюю колбасу, буженину, сало и иногда холодец. Важно отметить, что на мясе не должно быть крови.
- Молочные продукты. Они ассоциируются с жертвенностью Бога. Обычно в корзину кладут молоко, масло и сыр.
- Соль. В библейском значении это символ связи между Господом и людьми, а также означает здоровье и достаток.
Что нельзя освящать в корзине
Верующим запрещено освящать алкогольные напитки, в частности пиво, водку и тому подобное. Однако христианам разрешается положить в корзину кагор. В то же время не стоит освящать табачные изделия, кровянку, а также материальные ценности, среди которых деньги, ключи, драгоценности и ножи.