Важный список: какие продукты обязательно должны быть в пасхальной корзине

Когда на Пасху в храмах звучит торжественное "Христос Воскрес!", тысячи украинских семей приносят в церковь праздничные корзины. Так, верующие не только их освящают, но и чтят духовные традиции.

Все продукты, которые лежат в пасхальной корзине, имеют глубокий символизм. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что должно быть в пасхальной корзине

Преимущественно набор продуктов, которые кладут в праздничную корзину, не меняется уже много лет. Ее традиционно застилают вышитым полотенцем и украшают зеленью и цветами. Во время освящения в корзину также принято класть церковную свечу. По древним украинским обычаям на Пасху святят такие продукты:

Паска . Она олицетворяет тело Иисуса Христа, который принес себя в жертву ради народа и впоследствии воскрес. Это блюдо традиционно выпекают в Чистый четверг или Великую субботу, произнося молитвы и соблюдая тишину.

. Она олицетворяет тело Иисуса Христа, который принес себя в жертву ради народа и впоследствии воскрес. Это блюдо традиционно выпекают в Чистый четверг или Великую субботу, произнося молитвы и соблюдая тишину. Яйца . Они символизируют начало новой жизни. В Чистый четверг хозяйки красят яйца и разрисовывают писанки, украшая их разнообразными узорами, имеющие собственные смыслы.

. Они символизируют начало новой жизни. В Чистый четверг хозяйки красят яйца и разрисовывают писанки, украшая их разнообразными узорами, имеющие собственные смыслы. Хрен . Этот продукт напоминает верующим, что путь к воскресению пролегает через испытания, но только сильный духом получит новую жизнь. В другом толковании – это символ глубоких корней веры.

. Этот продукт напоминает верующим, что путь к воскресению пролегает через испытания, но только сильный духом получит новую жизнь. В другом толковании – это символ глубоких корней веры. Мясо . Оно символизирует жертвенность. После длительного поста в корзину кладут мясные блюда, в частности домашнюю колбасу, буженину, сало и иногда холодец. Важно отметить, что на мясе не должно быть крови.

. Оно символизирует жертвенность. После длительного поста в корзину кладут мясные блюда, в частности домашнюю колбасу, буженину, сало и иногда холодец. Важно отметить, что на мясе не должно быть крови. Молочные продукты. Они ассоциируются с жертвенностью Бога. Обычно в корзину кладут молоко, масло и сыр.

Они ассоциируются с жертвенностью Бога. Обычно в корзину кладут молоко, масло и сыр. Соль. В библейском значении это символ связи между Господом и людьми, а также означает здоровье и достаток.

Пасхальная корзина / Фото Freepik

Что нельзя освящать в корзине

Верующим запрещено освящать алкогольные напитки, в частности пиво, водку и тому подобное. Однако христианам разрешается положить в корзину кагор. В то же время не стоит освящать табачные изделия, кровянку, а также материальные ценности, среди которых деньги, ключи, драгоценности и ножи.